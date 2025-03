Ilgiorno.it - Intervento di edilizia acrobatica. Via al restauro di palazzo Loggia

Manutenzione conper la copertura storica di. Inizieranno a breve i lavori di conservazione, con revisione e ripristino delle lastre in piombo. L’ha un valore complessivo di 195mila euro, di cui circa 148mila per lavori a base di appalto, e durerà circa due mesi. Il progetto, elaborato dall’Unità di Progetto del Comune di Brescia che si occupa dimonumentale, è cofinanziato dall’Unione Europea tramite il Pnrr. L’, sulla copertura progettata nel 1904 e diventata simbolo iconico della città, consentirà anche di effettuare un’importante attività di mappatura e di rilievo delle condizioni di degrado di ciascuna lastra, che sarà estesa, per la prima volta, all’intera superficie del tetto. Le lastre che compongono la copertura del tetto sono circa 1.