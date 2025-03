Internews24.com - Inter, perché i nerazzurri giocheranno anche nel giorno di Pasqua? I motivi non sono legati al calendario: i dettagli

di Redazione, in campo: ecco il motivo che avrebbe spinto la Lega Serie A a prendere questa decisione

Nel mese di aprile, ricco di impegni, l'Inter scenderà in campo nel giorno di Pasqua. Questa decisione si rivelerà utile, poiché si colloca tra due partite infrasettimanali contro il Bayern Monaco e il Milan, consentendo così di avere un giorno in più di riposo tra il primo e il secondo incontro di una serie di tre partite in pochi giorni. Tuttavia, secondo quanto riportato da Il Giornale, la scelta della Lega Serie A sarebbe motivata da ragioni diverse.

L'ANALISI DE "IL GIORNALE" – La notizia era nell'aria, adesso è ufficiale. Quest'anno si gioca a Pasqua, ma il calendario affollato è un pretesto, la ragione è concedere una giornata in più alle tv e allinearci a quanto si fa nel resto d'Europa: non è scritto sui contratti, ma evidentemente questo hanno chiesto e questo hanno ottenuto.