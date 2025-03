Inter-news.it - Inter-Milan Women, le 25 convocate di Piovani per il derby di Milano

Arriva uno dei match più attesi della Serie A Femminile:in programma domani alle 13.30. Ecco le calciatrici nerazzurreda mister Giampieroper ildio.CONVOCAZIONI – Il terzo turno di poule scudetto di Serie A Femminile offre. Ildio avrà inizio alle ore 13.30 presso l’Arena Civica ‘Gianni Brera’, dove le calciatrici si sfideranno per la terza volta nell’arco di questa stagione. Le ragazze di Giampierosono reduci da una sconfitta beffa, arrivata dieci secondi prima dello scadere, in casa della Roma. Anche per questo motivo, come spiegato dalla giocatrice Elisa Bartoli,sarà una sfida importante dalla quale ripartire nella poule scudetto. Di seguito la lista delle nerazzurredaper ildi domani pomeriggio.