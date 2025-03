It.insideover.com - Intel ha un nuovo boss. Si chiama Lip-Bu Tan e deve recuperare perdite per 7 miliardi di dollari

nomina unCeo e spera in un rilancio dopo un 2024 cupo. Può un gruppo della manifattura elettronica travolto dalla crisi di mercato, con il suo business sbranato dai colossi americani e dell’Estremo Oriente, che in un anno ha quasi dimezzato il suo valore e accumulato 7didi, rinascere e allontanarsi dal baratro? Ne è convinto Lip-Bu Tan, manager di origini malesi che il gruppo di Santa Clara, California, ha nominato ieriamministratore delegato dopo la fine cupa del mandato del predecessore Pat Gelsinger, che era stato sfiduciato dal board a dicembre.IlCeo diTan, omonimo di Hock Tan Ceo di Broadcom, eredita una situazione pesantissima e la crisi strutturale di un gruppo che negli ultimi anni ha combattuto, perdendola rovinosamente, una guerra su due fronti:, la madre di tutte le moderne imprese microelettroniche, ha provato al contempo a tenere attiva la linea di progettazione delle schede grafiche e dei processori più avanzati e a focalizzare una quota di produzione di chip di base nel territorio statunitense, cercando poi ulteriori espansioni in aree come la Germania.