Liberoquotidiano.it - Insulti a von der Leyen, "vaffa" di Bonelli a Calenda, Scurati fuori controllo sul fascismo: sconcerto in piazza

Leggi su Liberoquotidiano.it

Tutti insieme appassionatamente, anche se non è poi così chiaro per che cosa. Eccoci a "Unaper l'Europa", il via alle 15 indel Popolo a Roma. Si tratta della manifestazione-evento lanciata da Michele Serra e da Repubblica, un raduno per riaffermare, così spiegano, i valori fondanti della Ue: pace, diritti, inclusione. Il tutto in un momento, nota bene, in cui l'Europa vota per il riarmo. Insomma, è grande la confusione sotto al cielo. Tra i partiti aderiscono Pd (Elly Schlein sarà in), Azione con Carlo, Nicola Fratoianni con Sinistra Italiana, +Europa e Matteo Renzi con Italia Viva. Si è sfilato, al contrario, Giuseppe Conte, leader grillino contrario al riarmo. Niente bandiere di parito. Niente politici sul palco (eccezion fatta per 14 sindaci, tra i quali Roberto Gualtieri di Roma, Beppe Sala di Milano e Matteo Lepore di Bologna).