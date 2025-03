Quifinanza.it - Inquinamento in Italia, classifica delle Regioni con più CO2: promosso il Sud

Leggi su Quifinanza.it

Le emissioni nell’Unione Europea sono scese del 26,8%, ma l’obiettivo di una riduzione del 55% entro il 2030 rispetto ai livelli del 1990 appare ancora lontano, con il rischio che si allontani ulteriormente a causarecenti politiche globali. Sono dati che emergono dall’Eurostat regionale yearbook 2024, che analizza i dati di ogni Paese europeo dal punto di vista ambientale, economico-finanziario e sulla società. E proprio in tema emissioni, l’Europa deve fare molto di più.Va leggermente meglio in; qui la CO2 è in aumento solo nel Lazio, Abruzzo e in Molise, mentre Veneto, Toscana e cinquedel Mezzogiorno hanno ottenuto risultati positivi.La Liguria è tra lepiù virtuose l’EuropaLe emissioni di gas serra inhanno registrato significativi progressi in molte, con alcuni risultati decisamente incoraggianti.