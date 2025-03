Unlimitednews.it - Innovazione, Barachini “Con l’intelligenza artificiale serve un approccio antropocentrico”

Leggi su Unlimitednews.it

NAPOLI (ITALPRESS) – “è uno strumento che sta cambiando le nostre vite, cambierà le nostre vite”. Lo ha detto il Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio con delega all’informazione e all’editoria, Alberto, a Napoli, a margine di Feuromed, il Festival Euromediterraneo dell’Economia.“Ci saranno – ha proseguito– sviluppi positivi in moltissimi ambiti scientifici. Da un punto di vista editoriale e informativo, è sicuramente un’da regolare perché può indurre una modifica sostanziale del lavoro umano e anche, in qualche modo, una sostituzione. Quindi, bisogna cercare di far sì che questo strumento diaumenti le capacità distributive, anche le capacità di ricerca in un ambito editoriale, ma non sostituisca quella straordinaria esperienza, quella competenza, quel lavoro umano e quella responsabilità umana che deve sempre essere al centro del lavoro di chi fa informazione e giornalismo.