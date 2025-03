Ilgiorno.it - Inizia il corso della Cri: "Servono nuovi volontari"

Nuove forze da affiancare ai cittadini. Parte ufficialmente lunedì alle 21, dopo il prologoserata introduttiva che si è svolta ieri sera, ilper la formazione deidel socCroce Rossa Italiana di Vigevano. Per gli aspirantiquello in programma è undi primo livello, il primo passo per entrare in quella che è la più grande organizzazione umanitaria del mondo. Ai corsi possono iscriversi ragazze e ragazzi che abbiano più di 14 anni. Non si tratta di unorientato unicamente al primo soc: al contrario i partecipanti potranno dedicarsi alle differenti aree di competenza a seconda dei propri interessi e delle proprie attitudini. Ovviamente il socè la prima e più importante opzione ma si potrà operare anche nell’ambitoProtezione civile,promozione di eventi,formazione e dell’assistenza sociale.