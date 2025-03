Internews24.com - Infortunio De Vrij, il difensore salta Atalanta Inter? Le condizioni

di RedazioneDe, il? Ledell’olandese, in vista del match di domani serasi avvicina e Simone Inzaghi ne è pienamente consapevole. Tuttavia, in vista dell’importante sfida di Serie A, l’allenatore nerazzurro dovrà fare i conti con alcuni problemi fisici in squadra. In particolare, secondo quanto riportato dall’edizione odierna de Il Corriere dello Sport, Dedifficilmente riuscirà a recuperare in tempo. Al suo posto, è pronto a scendere in campo Acerbi.– «Diminuiscono le possibilità che Desia a disposizione per la s da con l’. Anche ieri, infatti, ha svolto solo un lavoro differenziato. Possibile che oggi provi ad allenarsi in gruppo, ma la realtà è che il fastidio al ginocchio non è scomparso e allora avrebbe poco senso rischiare.