Infortunati Juve, Thiago Motta può tirare un bel sospiro di sollievo: ne recupera quattro per Firenze! I dettagli

Arrivano aggiornamenti molto importanti dall'infermeria della Juve in vista della partita di domenica in casa della Fiorentina. Come anticipato da Juventusnews24, Thiago Motta recupererà quattro pedine per la sfida del Franchi. Oltre a Savona e Rouhi il tecnico potrà contare infatti anche su Conceicao e Nico Gonzalez, pienamente recuperati e che saranno per questo arruolati. La conferma arriva stamattina da Tuttosport.