Ilgiorno.it - Infopoint e scuola Ardigò, montacarichi guasti da mesi

Se è vero che la vita è tutta un sali e scendi, un ascensore può dare una mano per alleggerire la fatica. E quando manca può essere un serio problema. Ce ne si sta accorgendo all’di piazza Trento e Trieste e allamedia, dove rispettivamente ascensore esono fermi da. Anche se l’amministrazione ha già preso in carico i problemi. "Allac’era il montascale che non funzionava e invece di sistemarlo l’avete smontato – denuncia in Consiglio comunale il consigliere di Fratelli d’Italia, Marco Monguzzi –, per cui adesso non c’è neanche più. È un grosso problema". Altrettanto critico il consigliere di Civicamente Paolo Piffer riguardo all’ascensore dell’di piazza Trento e Trieste: "Come è possibile avere il montascale all’ingresso del nostro, che a livello simbolico è il luogo che accoglie chi arriva a Monza e serve a dare informazioni ai turisti, inaccessibile da più di un mese almeno?".