It.insideover.com - Inflazione, borsa, recessione e debito: le spade di Damocle sull’economia Usa

Leggi su It.insideover.com

Aspettative diai massimi da 32 anni, calo dei listini borsistici, rischioe il tema annoso deldegli Stati Uniti si stanno accumulando diverse pressioni che rischiano di intralciare la marcia dell’amministrazione di Donald Trump da poco insediatasi. Il Trump 2.0, come ha ben ricordato Gianmaria Vianova su queste colonne, vuole partire risolvendo i problemi degli squilibri commerciali e delle partite correnti degli Stati Uniti ma, indubbiamente, il calcolo che il comandante in capo sta facendo è al limite: The Donald sta promettendo meno dipendenza commerciale dall’estero, meno Stato (tagli del Doge di Elon Musk) e meno tasse per sdoganare più investimenti, più crescita e più stimoli allo sviluppo ma, ad oggi, la sua manovra si scontra con non pochi vincoli.