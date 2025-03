Tpi.it - Indovina chi viene a cena: le anticipazioni sulla puntata di oggi, 15 marzo su Rai 3

chie ospiti, 152025, Rai 3Questa sera, sabato 152025, alle ore 21 su Rai 3 va in ondachi, il programma di inchiesta di Sabrina Giannini incentrato sull’ambiente esicurezza alimentare. Ma vediamo insieme tutte ledi stasera.A cinque anni dalla pandemia, il programma di Rai 3 entra dove l’Organizzazione mondiale della Sanità non ha potuto (o voluto) entrare, in Cina. L’obiettivo è verificare se sono stati eliminati i fattori scatenanti del contagio dal virus Sars. Tra i mercati umidi cinesi, Sabrina Giannini svela l’esito sconvolgente della sua indagine. Altre immagini esclusive sono state realizzate in Africa, tra eroici tentativi di salvare animali selvatici sull’orlo dell’estinzione, proteggendo anche i loro habitat, creando così un argine agli spillover dei virus dalle specie selvatiche all’uomo.