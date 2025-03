Oasport.it - Indian Wells, l’assolo dei nati dal 2000 in poi tra Alcaraz, Draper e Rune

Per la prima volta le semifinali di un Masters 1000 o di uno Slam includono tre giocatorinelo dopo. Un momento, questo, che sa per certi versi di storia, considerando che molto raramente l’evenienza si è verificata per l’intera classe 1990 per lungo tempo. Stavolta, invece, ci si arriva piuttosto presto.In particolare, il nome che risalta di più è ovviamente quello di Carlos, che ha peraltro già 20 vittorie in 22 partite nel primo Masters 1000 dell’anno. Dall’introduzione del format, nel 1990, soltanto Rafael Nadal ha fatto meglio: 20 vittorie in 21 partite sia a Montecarlo che a Roma, a partire dalla prima disputata in tali eventi.Con lui Jacke Holger, due storie ben diverse. Il britannico, infatti, si fece notare battendo Jannik Sinner al Queen’s nel 2021 e poi creando grattacapi a Novak Djokovic a Wimbledon: da allora le ottime impressioni si sono solo confermate e sta arrivando ora al miglior rendimento della sua carriera.