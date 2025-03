Ilgiorno.it - “Indaga sui La Russa”. Fra richieste “politiche” e intimidazioni: i nuovi retroscena dell’inchiesta sui dossieraggi illegali di Equalize raccontati da Gallo

Milano, 15 marzo 2025 – Emergonoe almeno due casi didall’inchiesta della Procura della Repubblica di Milano sui, e che vede al centro la società di investigazionidell’ex presidente di Fondazione Fiera Milano Enrico Pazzali e dell’ex “superpoliziotto” Carminescomparso domenica 8 marzo all’età di 66 anni. Proprio, come è emerso dagli atti messi a verbale, durante un interrogatorio davanti ai pm titolariaveva dichiarato che, a Pazzali, era arrivata anche la richiesta dire sulla famiglia La, ovvero sia sul presidente del Senato Ignazio Lasia sul figlio Leonardo Apache, quest’ultimoto per una presunta violenza sessuale avvenuta nel maggio del 2023. Pazzali, queste le parole di, "mi ha chiesto informazioni e di effettuare accessi abusivi allo Sdi (la banca dati in uso alle forze dell’ordine, ndr) su Lae sul figlio di La" e "m'ha detto che gliele aveva chieste una persona a cui lui non poteva dire di no.