Incubo Fentanyl | negli Usa dilaga l’Italia alza la guardia

Roma, 15 marzo 2025 – Ilva dritto al cervello. Tre milligrammi “possono essere sufficienti a uccidere una persona”. Lo ricorda il Piano nazionale di prevenzione deciso dal governo nel 2024, contro l’uso improprio di questo “oppioide sintetico con proprietà analgesico narcotiche”, “100 volte più potente della morfina ma anche 100 volte più tossico” (Iss). Un’emergenzaUsa, anche se gli ultimi dati ci segnalano meno morti. In Italia “siamo nella fase di studio, di assoluta attenzione, la minaccia non va mai sottovalutata”, premette Marco Cavallo, tenente colonnello dei carabinieri, responsabile della Sezione nuove sostanze psico attive e droghe sintetiche della Dcsa (Direzione centrale per i servizi antidroga). La sua sintesi si riferisce al mercato illegale. La storia per punti Il doppio registro delL’uso medico delIl mercato illegale delI sequestri delle forze di polizia Come si sta preparandoChi sono i consumatori I canali di approvvigionamento e il caso Piacenza Il doppio registro delPerché in questa storia dobbiamo partire da qui per chiarire subito un punto.