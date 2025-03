Ilrestodelcarlino.it - Incontro al ministero. Beko, faccia a faccia:: "Si cerca la quadra contro gli esuberi"

transitorio, quello che si è svolto ieri a Roma, aldelle Imprese e del Made in Italy, sulla vertenza. Il Governo ha infatti incontrato le rappresentanze sindacali e i vertici della multinazionale a due settimane dall’ultimo vertice, che andò in scena il 27 febbraio. Ieri si è parlato prevalentemente di impiegati ed è stata prevista, a livello nazionale, la riduzione deglida 295 a 275 in tale settore. In merito ai circa 80-100nella fabbrica di Comunanza, invece, si è parlato solo degli strumenti da utilizzare. "Come sindacati abbiamo chiesto di ricorrere ad ammortizzatori sociali conservativi e ad altre opzioni volontarie come il part time – spiegano Fim, Fiom, Uilm e Uglm –, nonché ad uscite incentivate finalizzate alla pensione o comunque volontarie, utili in ogni modo a scongiurare i licenziamenti unilaterali.