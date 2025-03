Ilrestodelcarlino.it - Incontri dell’Ausl. Come mantenersi in buona salute

A scuola di buone pratiche per conservare la. Anche quest’anno il Servizio Igiene e Sanità Pubblica in collaborazione con il Dipartimento di Cure Primarie di Forlì Cesena, nell’ambito del Piano regionale della prevenzione 2021-2025 organizza per tutte le case di comunità e per i territori competenti, cicli didedicati alla promozione dellae alla prevenzioneparte integrante del percorso terapeutico assistenziale. ‘Scegli il benessere: tre passi verso nuovi stili di vita’ è un pacchetto di treche hanno l’obiettivo di aiutare i cittadini a migliorare la propria alimentazione e a contrastare la sedentarietà perin, prevenire l’insorgenza di alcune malattie cronicheobesità, diabete e ipertensione o limitare le complicanze legate a queste patologie.