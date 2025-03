Sololaroma.it - Incognite Roma: Dovbyk in bilico, Svilar ancora senza rinnovo

Leggi su Sololaroma.it

Due giorni dopo l’eliminazione dall’Europa League, il dolore in casavivo. La sconfitta contro l’Athletic Club ha lasciato strascichi pesanti, non solo a livello sportivo ma anche nelle dinamiche interne della squadra. Il protagonista (in negativo) della serata di Bilbao è statodubbio Mats Hummels. L’espulsione dopo appena 11 minuti ha compromesso la partita e, probabilmente, anche il suo futuro in giallorosso. Nonostante le scuse post-gara, il tedesco è finito nel mirino della tifoseria, che gli contesta uno stile di vita giudicato troppo leggero, specie sui social. A giugno, con ogni probabilità, le strade si divideranno., l’ombra del bomber che fuUn’altra nota dolente arriva dall’attacco. Artem, arrivato con grandi aspettative dopo essere stato capocannoniere della Liga col Girona, ha deluso anche in Spagna.