"Inclusione e fiducia in favore del territorio"

Alla presentazione della nuova associazione ‘Astra-Strategie per l’Abitare Sociale’ hanno partecipato Maurizio Frascarelli (presidente della Fondazione Cassa di Risparmio di Ascoli Piceno), Silvia Fabrizi (presidente dell’associazione ‘Astra’) e, in collegamento video, Alberto Neri (Direttore Area Terzo Settore Direzione Impact di Banca Intesa Sanpaolo). "La nascita dell’associazione - ha dichiarato Maurizio Frascarelli, presidente della Fondazione Carisap - deriva dalla constatazione di un’emergenza abitativa, emersa nel corso della campagna di ascolto dell’ultimo piano triennale della Fondazione. Infatti, ci sono state famiglie che si sono trovate nell’impossibilità di pagare i canoni di locazione. La Fondazione, all’epoca, emanò un bando a cui risposero alcune associazioni". "In seguito, abbiamo deciso di operare con un intervento diretto, con l’assegnazione dei fondi che è avvenuta senza ricorrere a un bando.