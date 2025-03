Dayitalianews.com - Incidente sulla tangenziale di Sondrio, non ce l’ha fatta l’80enne alla guida della Panda

Livio Ciappini, 80 anni, di Val Masino, non è riuscito a superare le gravi ferite riportate nel tragicostradale che lo ha coinvolto martedì scorsodi, poco dopo la rotondaSassella. È deceduto pochi giorni dopo l'.La sua Fiatsi era scontrata con un'Audi A4. Le sue condizioni iniziali, quando fu trasportato all'ospedale di, sembravano gravi ma non disperate.Tuttavia, la situazione è peggiorata, tanto da rendere necessario il suo trasferimento all'ospedale Niguarda di Milano, dove purtroppo il suo cuore ha cessato di battere. È stata disposta l'autopsia, che è già stata effettuata. Venerdì, la salma è rientrata a casa, nella frazione Cataeggio, dove sabato alle 15:30 si terrà il suo funerale.