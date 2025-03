Ilrestodelcarlino.it - Incidente sulla Montanara, 63enne rischia la vita

Imola, 15 marzo – Un gravestradale si è verificato nel pomeriggio di ieri, intorno alle 16, lungo lanel tratto compreso tra Fontanelice e Castel del Rio. Uno dei due conducenti è rimasto gravemente ferito. Ad essere coinvolti nello scontro sono stati una Fiat Cinquecento, che viaggiava in direzione Imola, e un Suv Toyota Rav4 proveniente dalla direzione opposta, e viaggiava verso Firenze. Secondo una prima ricostruzione, l’impatto sarebbe avvenuto mentre il conducente del Rav 4, P.B., 67 anni e residente a Imola, stava effettuando una manovra per svoltare verso via Torre, alla sua sinistra. In quel momento, la Cinquecento, proveniente da Firenze, si sarebbe scontrata con il mezzo, anche se l’esatta ricostruzione della dinamica è ancora al vaglio della polizia locale del Circondario imolese.