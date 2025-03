Lanazione.it - Incidente stradale a Massarosa: scontro frontale tra auto. Donna accusa malore per lo choc

, 15 marzo 2025 –nella mattinata del 15 marzo. Poco dopo le 11,30 tre persone sono rimaste ferite in unotra duein via Brentino a San Rocchino. Unadi 62 alla guida di una delle dueha riportato un trauma al volto e ha poi avuto un; è stata condotta al pronto soccorso dell'ospedale Versilia ma si è ripresa e all'arrivo nella struttura ospedaliera risultava avere parametri vitali stabili. Anche gli altri due feriti sono stati condotti all'ospedale Versilia ma senza gravi problematiche, entrambi in codice giallo. Sul posto i sanitari del 118 sono intervenuti con l'medica di Viareggio e le ambulanze di Misericordia di Viareggio e Misericordia di Camaiore e Lido. Inizialmente era stato chiamato anche l'elisoccorso Pegaso ma poi è stato fatto tornare indietro.