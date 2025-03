Foggiatoday.it - Incidente stradale a Foggia, scontro tra una moto e un'auto: due persone ricoverate in codice rosso

Duesono rimaste ferite nell'avvenuto poco fa a. Il sinistro ha visto coinvolti unaHornet e una Ford. Nell'impatto - le cui dinamiche sono in fase di accertamento - avvenuto in viale Candelaro, all'incrocio con via Russi, sono rimasti feriti i passeggeri.