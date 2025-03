Ilgiorno.it - Incidente nella notte tra auto e moto in via Bergamo a Milano: un 29enne in coma al Niguarda

, 15 marzo 2025 – Grave, in zona Porta Romana. Intorno alle 2 diunae un’si sono scontrate in viaall’altezza del civico 43. Sul posto sono arrivate ambulanza emedica, ad avere la peggio è stato ilciclista di 29 anni, che è stato portato d’urgenza in codice rosso all’ospedale, dove è ricoverato in. Ricostruire la dinamica dell'è ora compito degli agenti della polizia locale.