Incidente mortale a Latina | auto in fiamme sulla Litoranea

Leggi su Ilfaroonline.it

– Alle 23:30 di venerdì 14 marzo, i Vigili del Fuoco della sede disono intervenuti in via, nel capoluogo, a seguito di un incendio di unveicolo, conseguente ad unstradale. L’ha causato il decesso di una persona. Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri e il personale del soccorso sanitario. Per le operazioni di spegnimento è stato necessario l’impiego della schiuma.L’ha destato grande preoccupazione tra i residenti della zona, che hanno assistito impotenti all’incendio dell’. I Vigili del Fuoco hanno lavorato senza sosta per domare lee salvare eventuali sopravvissuti. Tuttavia, nonostante i loro sforzi, non è stato possibile evitare il decesso della persona coinvolta. La vittima infatti è stata trasportata in ospedale in condizioni critiche, ma è morta poco dopo il ricovero.