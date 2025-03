Ilfattoquotidiano.it - Inchiesta Equalize, Gallo rivelò: “Intimidazioni da De Marzio”. Minacciata l’avvocata del poliziotto morto

“De(ex Ros, ndr) prima che arrivasse l’ascensore per salire al piano mi ha ancora ripetuto che Samuele Calamucci poteva evitare di fare quelle dichiarazioni e che sperava che lo stesso Samuele Calamucci potesse in futuro ridimensionarle”. Così Carmine, l’ex superil 9 marzo indagato nell’, aveva parlato di presuntericevute da Vincenzo De, ex carabiniere. Era il 21 gennaio scorso. L’episodio è stato raccontato dallo stessoin una lettera alla sua avvocata ed è depositata agli atti dell’. Calamucci ai pm aveva parlato di “livello superiore” e anche “di un gruppo all’estero che condizionava”., legale sia die di Calamucci, anche lui finito ai domiciliari nell’sulle presunte cyber-spie, vennein strada a Milano il 20 febbraio da una persona, al momento ignota.