Bolognatoday.it - Incendio nelle notte in via Vasari, evacuate 35 persone | VIDEO

Leggi su Bolognatoday.it

Gravenellain un condominio di quattro piani al civico 34 di via, non lontano da via Ferarrese.Registrati alla nuova sezione Dossier BolognaTodayDopo ore di lavoro da parte dei vigili del fuoco, le fiamme sono state domate intorno alle 8 di mattina. Il bilancio è di.