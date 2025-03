Palermotoday.it - Incendio nella notte a Misilmeri, capannone agricolo distrutto dalle fiamme

Leggi su Palermotoday.it

in un. La scorsa, intorno alle 23, un rogo è divampato in unche si trova in via del Sommacco. Grazie al pronto intervento delle squadre dei vigili del fuoco, lesono state domate evitando che l'si estendesse ad.