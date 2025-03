Bergamonews.it - Incendio di via Moroni, al via l’udienza preliminare: in 12 si costituiscono parte civile

Bergamo. Su 83 persone offese, 12 si sono costituitenel processo per l’di via, che nell’agosto 2023 distrusse sei appartamenti e due mansarde tra i civici 14 e 28. Alcune di queste sono però amministratori condominiali, che rappresentano i proprietari delle abitazioni coinvolte per quanto riguarda le parti comuni. Alcune case infatti non furono completamente compromesse, anche se pesantemente danneggiate, così come le scale, i muri e i locali di uso comune.Imputati, nelche si è tenuta venerdì 14 marzo, sono C.R., 42 anni di Trezzo sull’Adda, titolare dell’impresa che stava eseguendo i lavori nella mansarda dalla quale è partito il rogo, la proprietaria A.R., 46 anni, di Mozzo, e il progettista R.L., 37 anni, di Scanzorosciate.L’impresario e la proprietaria hanno chiesto di poter essere giudicati con rito abbreviato.