Incassi Inter Champions League nerazzurri terzi | oltre cento milioni distanza siderale con le italiane

di Redazione, come stanno le cose per i: quando hanno guadagnatoL’si gode la cassa in questa stagione. Il percorso in(e l’attesa per il Mondiale per Club) fa sorridere la dirigenza dei meneghini. Glilegati al montepremi Uefa, per la squadra di Simone Inzaghi, sono schizzati alle stelle. Tanto è vero che solo Psg e Bayern Monaco sono riuscite a far meglio dell’come cifra complessivaVediamo la top 10 e poi il risultato delleimpegnate nelle coppe. Il distacco dall’dalle rivali. Atalanta seconda italiana con 67,1, Juventus terza con 66,4, Milan con 61,4, Bologna 35,3in.1 Bayern 105,9 mln2 Psg 104,4 mln3103,14 Borussia Dortmund 102,25 Arsenal 1026 Real Madrid 101,87 Barcellona 101,68 Liverpool 98,19 Bayer Leverkusen 87,110 Atletico Madrid 84,9Leggi sunews24.