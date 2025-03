Ilrestodelcarlino.it - Incamminati: economia e nuovi orizzonti

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

La tradizionale Tornata di primavera dell’Accademia deglidi Modigliana si terrà domani mattina dalle ore 9,30, al teatro dei Sozofili, in piazzale Enrico Berlinguer. Come sempre l’antico sodalizio si è dato un tema di grandissima attualità: ‘internazionali e fattori economici’. Argomento che la cronaca rende di notevole interesse sia per le vicende nazionali che internazionali che per la presenza di due relatori d’eccezione: il senatore e già presidente della Camera dei Deputati nonché presidente d’onore dell’Accademia Pierferdinando Casini e il presidente Abi, del Gruppo Cassa dei Risparmi di Ravenna e presidente emerito dell’Accademia, il Cavaliere del Lavoro Antonio Patuelli. Le due più sanguinanti guerre in corso e le trattative spartitorie che comportano anche un impatto economico importante per il nostro Paese e per l’Unione Europea, chiamate entrambe a sostenere spese non previste fino a poco tempo fa e a combattere la ‘guerra dei dazi’, consentono di fare un focus su quanto sta accadendo con un approfondimento che potrà permettere agli intervenuti, tutti invitati, una maggior comprensione della situazione.