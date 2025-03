Ilgiorno.it - Inaugurate tre case di quartiere, luoghi per contrastare le solitudini

Nascono a Milano lediper offrire benessere per le persone di tutte le età. In occasione del Forum del Welfare, sono statequelle di via Crescenzago 56, di via Val di Bondo 13 e di via delle Forze Armate 318. Ma la rete complessiva potrà contare su 60 presidi sul territorio che rappresentano l’evoluzione e il potenziamento dei 29 centri socioricreativi culturali in capo alla Direzione Welfare e Salute e dei 35 Centri aggregativi multifunzionali (CAM) in capo alla Direzione Municipi che amplieranno le loro funzioni e integreranno servizi diversi, dedicati agli anziani, alle famiglie e ai giovani. Tra i risultati di questo iter, il trasferimento all’interno dei centri socioricreativi culturali dei venti spazi WeMi, il progetto nato nel 2016 per offrire servizi di welfare alle famiglie.