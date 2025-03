Ilfattoquotidiano.it - In Romania bocciata un’altra candidata di estrema destra per le presidenziali: è l’europarlamentare Diana Sosoaca

Leggi su Ilfattoquotidiano.it

“La bocciatura della candidatura dirappresenta un nuovo colpo alla democrazia romena“. Nel suo status su facebook il principale partito dell’di Bucarest, Alleanza per l’Unione dei Romeni (Aur), commenta così l’esclusione di, leader di SOS, il terzo partito didel Paese balcanico, alle elezionidel prossimo 4 maggio.batosta per ladi Bucarest, dopo l’esclusione di Calin Georgescu dalla corsa alle, di cui aveva vinto a sorpresa il primo turno lo scorso 24 novembre, esito poi annullato dalla Corte costituzionale a soli due giorni dal ballottaggio dell’8 dicembre.Ora, che è europarlamentare, ha 48 ore per presentare ricorso presso gli stessi giudici che hanno escluso Georgescu, che però già lo scorso ottobre aveva respinto la candidatura, con la motivazione dell’incompatibilità delle sue idee con i valori della democrazia.