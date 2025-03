Iodonna.it - In occasione della Giornata del Fiocchetto lilla scopriamo con gli esperti perché occorre un approccio personalizzato per superarli

L’anoressia nervosa è donna. Il 90% dei pazienti, infatti, è di sesso femminile. In Italia si contano circa 540mila casi, che equivale a circa l’1%popolazione. Ma l’anoressia è solo uno dei disturbi alimentari, cui si sommano anche bulimia e binge eating. Si stima, nella totalità interessino oltre 3 milioni di persone. Indel, che si celebra il 15 marzo,con glicosa c’è da fare per arginare questo problema. Anoressia negli adolescenti: i segnali da non sottovalutare X Leggi anche › Disturbi alimentari: il governo taglia i fondi per la cura di anoressia e bulimia Anoressia: i marcatori chiaveUn nuovo studio condotto dal Centro per la cura dei disturbi alimentari di Villa Miralago (Varese) e dall’Università di Milano, ha chiarito l’importanza di considerare alcuni marcatori chiave nel percorso riabilitativo nutrizionale di pazienti con anoressia nervosa, indipendentemente dal loro genere.