In Germania si comincia a parlare della minaccia delle turbine eoliche cinesi

Lasi trova di fronte a un dilemma cruciale: continuare a sviluppare la propria infrastruttura eolica sfruttando la tecnologia cinese oppure imporre restrizioni per ragioni di sicurezza nazionale. Una recente analisi dell’Institut für Verteidigung und Strategie (Istituto per la Difesa e la Strategia) commissionata dal ministeroDifesa tedesco ha evidenziato i rischi legati all’integrazione di componentinei parchi eolici del Paese.Il documento avverte che la presenza dinei parchi eolici potrebbe fornire a Pechino accesso a informazioni sensibili, grazie ai sensori integrati nei dispositivi che potrebbero essere utilizzati per monitorare movimenti militari o per raccogliere dati strategici sulla rete elettrica europea. Inoltre, in caso di deterioramentorelazioni con la Cina, vi sarebbe il rischio di un’interruzione mirata dell’approvvigionamento energetico, con conseguenze destabilizzanti per l’intero sistema politico ed economico tedesco.