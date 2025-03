Bergamonews.it - In centinaia a Zingonia per caricare l’Atalanta: “Noi ci crediamo”. E Antonio Percassi si commuove

Bergamo. “10 partite, 10 Dublino” recitava uno dei manifesti che circolavano nei giorni scorsi sui social per chiamare a raccolta i tifosi delnel pomeriggio di sabato 15 marzo, alla vigilia della sentitissima e importantissima sfida contro l’Inter.Nonostante il meteo non propriamente favorevole, la risposta è stata massiccia, come sempre del resto:di supporter hanno raggiuntoTraining Center per spingere i ragazzi di Gasperini e salutarli al termine della seduta d’allenamento pomeridiana.Un vero e proprio bagno di folla dopo l’attesa all’esterno. La tribuna è stata riempita in un batter d’occhio, con la squadra che ha ricambiato gli applausi e ringraziato per il sostegno.In testa al gruppo, ovviamente, il tecnico, Luca e, con il presidente in particolare visibilmente commosso e soffermatosi a lungo insieme al figlio Luca con i tifosi.