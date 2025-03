Agi.it - In campo dopo due anni di assenza, espulso dopo 10 minuti

AGI - Compirà 29l'11 aprile e non giocava da 748 giorni, in pratica due stagioni: ma il ritorno di Dele Alli entrato all'81mo della sfida di San Siro contro il Milan è stato da incubo con l'arbitro che lo haappena 10 minuti. Il centrocampista inglese del Como ha rifilato una tacchettata sul polpaccio Loftus-Cheek che non è sfuggita al Var e così Marchetti ha cambiato il colore del cartellino, da giallo a rosso. Dele Alli, a lungo alle prese con attacchi di panico e depressione, non giocava dal 26 febbraio 2023 quando scese inper il Besiktas contro l'Antalyaspor. Oltre ai giocatori del Como, a sorpresa a chiedere clemenza per Dele Alli è stato anche il difensore rossonero Kyle Walker che era stato suo compagno ai tempi del Tottenham.