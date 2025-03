Ilrestodelcarlino.it - In arrivo 170mila euro ai genitori. Ecco i voucher Family del Comune

Sono stati accreditati in questi giorni i contributi relativi ai, stanziati dalper aiutare le famiglie con due o più figli fino ai 26 anni di età per l’acquisto di beni di prima necessità e spendibili in punti vendita convenzionati nel territorio comunale. Quest’anno, l’importo complessivo del sostegno è pari a. L’iniziativa, voluta da anni dall’assessorato al welfare e alla famiglia nell’ambito del progetto "Civitanova Città con l’Infanzia", ha fatto registrare riscontri molto positivi già dal primo anno d’esordio, il 2018. Pertanto l’amministrazione comunale ha riproposto con cadenza annuale il bando. L’assessore ai servizi sociali Barbara Capponi si è detta soddisfatta per l’adesione dei cittadini all’iniziativa: "Solo con iamily – ha spiegato Capponi – l’assessorato alle politiche sociali ha distribuito in questi anni centinaia di migliaia dia centinaia di famiglie.