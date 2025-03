Impresaitaliana.net - In arrivo 111 nuovi autobus grazie ad investimento di 44 milioni di euro

Busitalia, Gruppo Fs: “Iarriveranno entro il 2025”Napoli. « Busitalia investe inper una mobilità turistica integrata con la rete ferroviaria nazionale e internazionale. Entro l’estate, attiveremocollegamenti in sinergia con Trenitalia per raggiungere il cuore delle destinazioni turistiche, contribuendo concretamente ad una mobilità turistica moderna e sostenibile».Così Serafino Lo Piano (in foto), Amministratore Delegato e Direttore Generale di Busitalia (Gruppo FS), che alla Fiera BMT – Borsa Mediterranea del Turismo ha annunciatocollegamenti strategici per la mobilità sostenibile e 111entro il 2025ad unmonstre di 44dida parte di Busitalia.«Irappresentano un’evoluzione significativa per il trasporto turistico, garantendo elevati standard di comfort e accessibilità – affermano da Busitalia – Saranno dotati di sedili ergonomici, prese USB, USB-C e 230V per ogni coppia di sedili, connessione Wi-Fi e spazi dedicati alle persone con disabilità.