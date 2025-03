Gamberorosso.it - In alcuni supermercati si nasconde un insospettabile spaghetto fatto da un grande artigiano

Leggi su Gamberorosso.it

Non tutti i prodotti in vendita nella gdo sono industriali e di qualità standard. Ne abbiamo avuto la conferma nella nostra classifica degli spaghetti, appena pubblicata sul mensile Gambero Rosso di marzo e nel sito web della testata. Tra i 39 campioni in lizza, acquistasti neidelle più importanti insegne delladistribuzione sulla piazza romana, c’erano gli spaghetti Pasta di Gragnano Igp Esselunga Top, la linea di prodotti di alta qualità nella scuderia del famoso player con oltre 170 punti vendita nel centro-nord d’Italia e leader del format superstore nel nostro Paese.Gli “spaghi”, come tutti i formati della linea fiore all’occhiello del famoso gruppo della gdo fondato nel 1957 dai fratelli Caprotti, sono realizzati dal pastificio Gentile, una delle migliori realtà artigianali del settore nella città sinonimo di pasta, e sono la dimostrazione che i prodotti private label non sono solo industriali, quantomeno quelli di insegne aperte alle specialità tradizionali e di nicchia.