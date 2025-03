Iltempo.it - In 50mila in piazza per l'Europa. Ma la sinistra si spacca sulle armi e parte l'assalto a Conte

"Siamoveri. È stata una manifestazione di pace e democrazia". Così l'ideatore della manifestazione 'Unaper l'', il giornalista Michele Serra, saluta la folla a Roma alla fine di un lungo pomeriggio in unadel Popolo gremita, con migliaia di bandiere dell'Unione europea ma anche molte della pace e qualcuna palestinese, oltre a decine di vessilli ucraini e georgiani, con le comunità che si sono unite alla manifestazione. Inanche diversi leader delle opposizioni, a partire dalla segretaria dem Elly Schlein, poi il leader di Azione, Carlo Calenda, e quello di +, Riccardo Magi, i vertici di Avs e di Italia Viva, mentre come annunciato è assente il Movimento 5 Stelle e il suo leader, Giuseppe. Ma anche tra chi è presente sono tanti i distinguo. Lo stesso Serra, aprendo la lunghissima serie di interventi dal palco di intellettuali, scrittori, attori, attivisti, sotto la guida del 'maestro di cerimonie' Claudio Bisio, lo ammette: "Siamo in tanti perché siamo popolo, che è la più democratica delle parole.