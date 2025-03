Ilrestodelcarlino.it - Improvviso malore in panificio. Muore a 59 anni Sabrina Malizia

Grande sconcerto sulla Riviera delle Palme ha suscitato la notizia dell’improvvisa morte di, 59, colta da unmentre si trovava a lavoro nelCiarrocchi, in via Marsala a San Benedetto.era una persona conosciuta ed amata dalla clientela, sempre brillante e preparata. Come ogni mattina era andata a lavoro a notte fonda, ma alle 5,40 di ieri ha improvvisamente accusato un. Il personale che si trovava con lei nel laboratorio delè intervenuto subito: i ragazzi l’hanno soccorsa e chiesto l’intervento del 118. Sul posto è arrivato l’equipaggio della potes, con medico a bordo, che l’ha visitata ed ha capito subito che era in atto un infarto. I sanitari hanno quindi disposto l’invio presso l’ospedale Mazzoni di Ascoli, dove c’è il centro di Cardiologia, ma era necessario stabilizzare la paziente, che era salita da sola in ambulanza, rimando sempre lucida.