Imprenditrice arrestata per sfruttamento del lavoro e riciclaggio: in casa 89mila euro e orologi di lusso

Prato, 15 marzo 2035 – Lavoratori senza contratto, turni massacranti e nessuna tutela: la guardia di finanza ha arrestato in flagranza di reato un’cinese, operante nel commercio all’ingrosso di tessuti. La donna è accusata didella manodopera irregolare, favoreggiamento dell’immigrazione e auto. L’indagine ha portato gli investigatori a un capannone nella zona Fontanelle, dove sei operai – quattro cinesi e due pakistani – lavoravano senza contratto. Due di loro erano clandestini. Le condizioni didrammatiche: turni di oltre 12 ore al giorno, sette giorni su sette, pagamenti in contanti e nessuna tutela previdenziale. Le perquisizioni hanno portato alla scoperta di gravi violazioni delle norme di sicurezza. Inoltre, nell’abitazione dell’sono stati sequestratiin contanti e tredi– due Patek Philippe e un Rolex – per un valore di circa 160mila, ritenuti proventi di auto