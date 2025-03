Ilgiorno.it - Imposta di soggiorno, un risparmio per i lavoratori

didimezzata nelle strutture bresciane, ma solo dalla sesta notte. Un correttivo che sarà applicato dall’1 luglio 2025, che la giunta ha scelto di approvare con apposita delibera, soprattutto per rispondere all’esigenza dei, per lo più precari, che, a fronte di un mercato degli affitti bloccato o dell’impossibilità di accedere a contratti d’affitto a causa della precarietà dell’occupazione, si trovano a soggiornare per lunghi periodi in strutture ricettive, alberghiere e non. Poiché a Brescia l’si paga per pernottamenti fino a 72 giorni, l’aumento delle tariffe introdotte dall’1 luglio 2024, aveva penalizzato molti. Da qui, la revisione illustrata dall’assessore al bilancio Marco Garza: nessuna modifica alle tariffe, ma dal sesto giorno di pernottamento si paga il 50%, sempre fino a 72 giorni.