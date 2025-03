Impianto Biogas a Maccarese | le prossime mosse dell’Amministrazione dopo la sentenza del Tar

Leggi su Ilfaroonline.it

Fiumicino, 15 marzo 2025 – Annullata l’autorizzazione per la realizzazione dell’proposto da Genagricola: la recentedel Tar del Lazio ha suscitato un acceso dibattito. Il tribunale ha sottolineato la necessità di un riesame approfondito della questione,aver messo in luce diverse criticità nell’iter autorizzativo autorizzato in precedenza (leggi qui).L’assessore all’Ambiente, Stefano Costa, ha prontamente affrontato la situazione, ribadendo l’impegnonel gestire la vicenda con rigore tecnico e trasparenza. Costa ha sottolineato che la decisione riguardante un eventuale appello sarà basata esclusivamente su criteri oggettivi e su un’attenta analisi delle reali possibilità di successo. “Non ci faremo influenzare dalle polemiche né dalle distorsioni comunicative dell’opposizione – ha dichiarato l’assessore -.