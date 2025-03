Tg24.sky.it - Immagini Buongiorno 15 marzo. Santo di oggi, nati del giorno, frasi e news

Leggi su Tg24.sky.it

La giornata diè passata alla storia per il tragico epilogo della vita di Giulio Cesare, il più celebre tra gli imperatori romani, assassinato nel complotto ordito contro di lui alle Idi di, nel 44 a.C. Ma si ricordano anche altri eventi significativi, come la prima grande mobilitazione dei Fridays for Future nel 2009 o l'inizio della guerra civile che ha martoriato la Siria a partire dal 2001. Tra idelvale la pena menzionare Cesare Beccaria, Paul Pogba, Eva Longoria e Sabrina Salerno.