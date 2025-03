Quotidiano.net - Imma Tataranni 4: cosa accadrà nell’ultima puntata della serie tv con Vanessa Scalera. Le anticipazioni

La quarta stagionefiction Rai dedicata a, sostituto procuratore di Matera, è giunta alla fine. In questa stagione il personaggio che sullo schermo ha il volto diha mostrato lati nuovi di sé, anche più fragili e, per certi versi, è stato più semplice per gli spettatori riuscire a empatizzare con lei. Gli episodistagione numero 4 sono stati ripetutamente caratterizzati da colpi di scena e svolte di trama e tutti i personaggi –ma anche coloro che ruotano attorno alla protagonista –arrivano all’ultimacon tanti nodi ancora da sciogliere sulle loro vite e sul loro futuro. ‘4’: l’ultimo episodio domenica 16 marzo Il finalequarta stagione vedrà) fare sempre di più i conti con ciò che è accaduto alla sua vita: l’addio a Matera di Ippazio Calogiuri (Alessio Lapice) l’ha segnata moltissimo ma ancora di più ciò che la tormenta è il senso di colpa.