Inter-news.it - Il Verona gela l’Udinese e compie un balzo in classifica. Decide Duda!

Leggi su Inter-news.it

Ilsuperacon il punteggio di 1-0.una splendida punizione di Andrzejnel secondo tempo.VITTORIA IMPORTANTE –ospita ilnella gara valida per la ventinovesima giornata di Serie A. I friulani, che avrebbero l’opportunità di portarsi a pari punti con il Milan e a due punti dalla Roma settima in, disputano una prima frazione priva di quell’intensità e di quegli spunti offensivi visti nelle ultime uscite in Campionato. Complice anche l’assenza dell’infortunato Florian Thauvin, la squadra bianconera non riesce a produrre alcun’occasione pericolosa per la porta difesa da Lorenzo Montipò nei primi 45 minuti di gioco. La prima vera occasione del match, per i friulani, arriva al 46? grazie al neoentrato Kingsley Ehizibue, il cui sinistro termina di poco a lato.