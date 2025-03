Ilrestodelcarlino.it - Il ’Tourist tsunami’ di Rinaldi in mostra da oggi all’Ex Off

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

La fotografia come strumento di indagine visiva sul comportamento del turista contemporaneo.dalle 18Off di via Roncofreddo, l’associazione Sembra di Cesena presenta l’inaugurazione della prima esposizione personale di Nicolò. Fotografo documentarista e fondatore dello studio creativo Lucid dreams, l’artista esplora il rapporto tra l’uomo e la natura, concentrandosi sulla trasformazione del paesaggio dovuta all’intervento umano e documentando l’impatto che le infrastrutture umane hanno sull’ambiente circostante, concentrandosi in questo caso sul turismo di massa. Fino al 27 aprile la‘Tourist tsunami – il turismo come performance’ offrirà un’indagine visiva sul comportamento del turista contemporaneo, utilizzando la fotografia, suoni e installazioni immersive. Nel 2024ha vinto il bando ‘Strategia fotografia’, promosso dalla Direzione generale creatività contemporanea del Ministero della Cultura, con il progetto ‘W.